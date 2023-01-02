الإثنين 02 يناير 2023
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خالد عبدالعزيز يكشف الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية

المهندس خالد عبدالعزيز
المهندس خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ومقرر لجنة الحوار المجتمعي بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعي للحوار الوطني يناقش الكثير من الملفات سواء التعليم أو الأسرة، أو الزيادة السكانية وتأثيرها على كافة الملفات، خلاف ملف الشباب والرياضة والقوى الناعمة، والكثير من التخصصات الأخرى. 

توصيات اللجان بالحوار الوطني سترفع إلى الرئيس 

وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أن البعض يرى أن انطلاق الحوار الوطني تأخر، ولكن مجلس أمناء الحوار الوطني يبذل جهدًا كبيرًا لكي ينجح الحوار الوطني، خاصة أنه غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يناقش 100 موضوع، وكل جلسة ستناقش من خلال 30 خبيرًا، وتوصيات اللجان سترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سيعمل على تنفيذها، أو لا ينظر إليها إذا كانت بلا جدوى.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لمواكبة التطور الذي حدث في تركيبة الأسرة، من خلال وجود قانون جديد للأحوال الشخصية يواكب هذا التطور، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للاستماع لكافة الآراء حول مشروع القانون الجديد، وترك الجميع يتحدث، وفي النهاية سنصل إلى أفضل الآراء والاطروحات، وهناك ضرورة لوضع قواعد للحوار، خاصة أن الهدف من الحوار الوصول إلى قانون يخدم الجميع.

خالد عبدالعزيز للأحوال الشخصية قانون جديد مواكبة التطور تركيبة الأسرة الحوار الوطنى

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