إشادات كبيرة بمسرحية هادي فلانتين لـ أحمد عز بالسعودية

حقق الفنان أحمد عز نجاحًا كبيرًا بعد عرض ثالث أيام مسرحيته هادي فلانتين التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، سيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب ومن انتاج الاء الغزالي.

أحمد عز

من جانب آخر، انتهى حجز العرض بالكامل بعد طرح التذاكر بمدة قليلة.

أحمد عز

هادي فلانتين

هادي فلانتين انطلقت في 30 ديسمبر الماضي ، وتستمر حتى 3 يناير الجاري، وكشف «عز» عن بوستر المسرحية ويظهر فيه بمشاركة كل نجوم المسرحية.

أحمد عز يعد أهم نجم سينمائي في عام 2022، حيث نجح في تحقيق أعلى إيراد في تاريح السينما المصرية بفيلمه «كيرة والجن» الذي وصل إلى 120 مليون جنيه، وكذلك حقق فيلمه «الجريمة» في بداية العام إيرادات 34 مليون جنيه.

مسرحية هادي فلانتين

«كيرة والجن» تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

كان أحمد عز قام مؤخرًا ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.