آخرهم كريستيانو رونالدو.. 5 نجوم عالميين ارتدوا قميص النصر السعودي

صفقة رائعة أبرمها نادي النصر السعودي، بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، ينتهى في صيف عام 2025

رونالدو، لم يكن الصفقة العالمية الأولى في تاريخ النادي السعودي، حيث سبق وأن تعاقد النصر من قبل نجوم عالميين من أجل دعم صفوفه.

ويستعرض «الدستور» أبرز النجوم العالميين الذين سبق لهم ارتداء قميص فريق النصر السعودي.

خريستو ستويتشكوف

تعاقد نادي النصر مع المهاجم البلغاري خريستو ستويتشكوف، في أبريل عام 1998، قادمًا من برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر، وبعقد قصير الأجل، ليخوض معهم مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الكئوس.

وقاد ستويتشكوف، النصر، للفوز باللقب القاري، بتسجيله الهدف الوحيد للفريق، في شباك شوان سامسونج الكوري الجنوبي، في المباراة التي انتهت بهدف دون رد.

واستقدم النصر، النجم البلغاري المخضرم، بعد مسيرته الرائعة، مع برشلونة الإسباني وبارما الإيطالي، وكذلك مع منتخب بلاده الذي تألق معه في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

دينلسون

تمكنت إدارة النصر، من إبرام التعاقد مع البرازيلي المخضرم دينلسون، في أغسطس عام 2006، لمدة موسم واحد، قادمًا من بوردو الفرنسي، في صفقة مدوية، نظرًا للقيمة الفنية التي يتمتع بها اللاعب.

وأمضى دينلسون، موسمًا مع النصر، قبل أن يرحل إلى فريق دالاس الأمريكي، دون أن يحقق أي لقب مع الفريق

كارلوس تينوريو

تعاقد النصر، مع المهاجم الدولي الإكوادوري كارلوس تينوريو، على سبيل الإعارة، من فريق ليجا دي كيتو، لمدة ستة أشهر.

وسجل تينوريو، 15 هدفًا في 16 مباراة مع النصر، قبل أن يرحل منتقلًا إلى السد القطري.

موسى صايب

تعاقد النصر مع النجم الجزائري موسى صايب، في الأول من يناير عام 2000، في صفقة انتقال حر، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

كان لموسى صايب، تجارب احترافية متميزة مع أندية أوكسير الفرنسي، وفالنسيا الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وشارك المهاجم الجزائري مع النصر، في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى التي أقيمت عام 2000 بالبرازيل.

وسجل صايب، هدفًا للنصر، ليساهم في انتصار ممثل الكرة السعودية على الرجاء البيضاوي المغربي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأمضى موسى صايب، عدة أشهر مع "العالمي"، قبل أن يرحل في أكتوبر من نفس العام، عائدًا مرة أخرى إلى أوكسير الفرنسي

أحمد موسى

أبرم نادي النصر، صفقة مدوية، بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى، في أغسطس عام 201، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة بلغت ما يقرب من 15 مليون يورو.

وشارك موسى، مع النصر، في 62 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 14 هدفًا، وساهم في قيادة "العالمي" نحو حصد لقب دوري المحترفين السعودي (موسم 2018-2019) وكأس السوبر السعودي 2019.