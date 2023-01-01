كونتي منتقدًا إدارة توتنهام: فعلنا معجزة.. البقاء في المركز الخامس الأفضل لهم

انتقد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، إدارة ناديه، بعد الهزيمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق توتنهام هوتسبير على ملعبه أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كونتي في تصريحات تليفزيونية لشبكة “بي بي سي”عقب المباراة:"لقد فعلنا معجزة ، صدقوني، لكي تصبح منافسًا على اللقب ، فأنت بحاجة إلى أساس متين ، من 14 إلى 15 لاعبًا ذو جودة عالية ".

وأضاف:"ثم تضيف لاعبين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ، و 70 مليون جنيه إسترليني لتحسين مستوى فريقك كل موسم. لذلك أنت بحاجة إلى وقت".

وزاد:"أريد أن أكون أمينًا وواضحًا للغاية، لقد قلت ذلك للنادي، مشجعو توتنهام يستحقون الأفضل".

واختتم قائلًا:" ربما البقاء في المركز الخامس هو الأفضل بالنسبة للإدارة، ربما السادس أو السابع أو الرابع هو الأفضل".

وخسر فريق توتنهام هوتسبير أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "توتنهام هوتسبير الجديد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

افتتح الأرجنتيني إيمانويل بوينديا بهدف أول لـ أستون فيلا في الدقيقة 50 من متابعة لتسديدة دوجلاس لويز والتي فشل هوجو لوريس في التصدي لها.

واستطاع البرازيلي دوجلاس لويز تسجيل الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 73، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله ماكجين، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا للنقطة 21 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج”.