لا يفوتك هذا المساء| آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية.. وموعد مسابقة الأم المثالية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

آخر موعد لمسابقة الأم المثالية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2023 حتى الخميس المقبل 5 يناير الجاري، وذلك بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات.

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آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية

يزداد البحث عن آخر أخبار قانون الاحوال الشخصية مواقع الإنترنت والسوشيل ميديا لمعرفة أخر تطورات هذا الملف الذي يهم الكثيرين وكان مثار جدل خلال الفترة الماضية.

خاصة مع انتشار العديد من الشائعات التي دارت عن دفع الشخص المقبل على الزواج لمبلغ 20 ألف جنيه في صندوق الأسرة في حال رغبته في الزواج وهو الأمر الذي تم نفيه وأنه لا أساس له من الصحة.

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ضبط مصور ناشر الفيديو المخل بالحياء



شكلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فريق بحث عالي المستوى للتحري عن مُصوّر وناشر المقطع المتداول لشاب وفتاة ارتكبا فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى جسر بالقاهرة.



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خبر هام عن ريهام عبد الغفور



تعيش الفنانة ريهام عبد الغفور حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في 3 مسلسلات وفيلم.

وتخوض ريهام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل عنوان “رشيد”، حيث بدأت تصويره خلال الفترة الماضية استعدادا لعرضه خلال رمضان 2023، من اخراج مي ممدوح ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح ونخبة من الفنانني، وتدور احداثه في حقبتين زمنية مختلفة.

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