الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية.. وموعد مسابقة الأم المثالية

هذا المساء
هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

آخر موعد لمسابقة الأم المثالية 

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2023 حتى الخميس المقبل 5 يناير الجاري، وذلك بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4271688

 

آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية 

يزداد البحث عن آخر أخبار قانون الاحوال الشخصية مواقع الإنترنت والسوشيل ميديا لمعرفة أخر تطورات هذا الملف الذي يهم الكثيرين وكان مثار جدل خلال الفترة الماضية.

خاصة مع انتشار العديد من الشائعات التي دارت عن دفع الشخص المقبل على الزواج لمبلغ 20 ألف جنيه في صندوق الأسرة في حال رغبته في الزواج وهو الأمر الذي تم نفيه وأنه لا أساس له من الصحة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4271600

 

 

ضبط مصور ناشر الفيديو المخل بالحياء 


شكلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فريق بحث عالي المستوى  للتحري عن مُصوّر وناشر المقطع المتداول لشاب وفتاة ارتكبا فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى جسر بالقاهرة.


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي 
 

https://www.dostor.org/4271699

 

خبر هام عن ريهام عبد الغفور 


تعيش الفنانة ريهام عبد الغفور حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في 3 مسلسلات وفيلم.

وتخوض ريهام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل عنوان “رشيد”، حيث بدأت تصويره خلال الفترة الماضية استعدادا لعرضه خلال رمضان 2023، من اخراج مي ممدوح ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح ونخبة من الفنانني، وتدور احداثه في حقبتين زمنية مختلفة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4271687

 

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وائل لطفي

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