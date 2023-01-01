نشاط فنى لريهام عبدالغفور فى فيلم و3 أعمال تليفزيونية

تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في 3 مسلسلات وفيلم.

وتخوض ريهام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل عنوان "رشيد"، حيث بدأت تصويره خلال الفترة الماضية استعدادًا لعرضه خلال رمضان 2023، من إخراج مي ممدوح ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح ونخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في حقبتين زمنيتين مختلفتين.

كما تواصل ريهام تصوير مسلسل "الأصلي"، المقرر عرضه قريبًا عبر شاشة التليفزيون، وهو مكون من 30 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة "الأصلي"، التي تعمل في مجال السيارات وقطع الغيار، وبعد وفاة الأب تبدأ الخلافات بين الورثة.

يشارك في بطولة مسلسل "الأصلي" ريهام عبدالغفور، منال سلامة، أحمد الشامي، ميدو ماهر، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

بينما تنتظر عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر"، من بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، ركين سعد، آدم الشرقاوي، شروق إبراهيم، هند عبد الحليم، سوى محمد علي، آيه سليم، هاجر عفيفي، بوسي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل.

تدور أحداث المسلسل حول البطلة ريهام عبدالغفور ربة المنزل، وابنتها رنا رئيس التي تقع في حب البطل كريم فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار دارمي اجتماعي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وقد تم تصويره في مدينة بيروت.

أما بالنسبة للسينما، فانتهت ريهام عبدالغفور منذ عام من تصوير فيلم ليلة العيد بمشاركة الفنانة يسرا والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعيد الفطر المقبل.

من جهة أخرى، حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسلها الغرفة 207، ويشارك ريهام عبدالغفور، في بطولة مسلسل الغرفة 207، مجموعة من الفنانين، منهم: محمد فراج، ريهام عبدالغفور، مراد مكرم، يوسف عثمان، مريم الخشت، ناردين فرج، وهو من تأليف أحمد خالد توفيق، ومن إخراج محمد بكير.