إصابة 4 أشخاص من بينهم سائق فى حادثى تصادم منفصلين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين في محافظة المنيا، حيث اصطدمت سيارة نقل بلوري أمام مركز شرطة سمالوط شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3، كما اصطدمت سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة سائق، تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام وسمالوط النموذجي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم "716 ر ل ع"، ربع نقل برصيف الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة أحمد لمعي عبد الحميد 37 عاما، سائق، مقيم بالجيزة، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقله للمستشفى للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ولوري أمام مركز شرطة سمالوط غرب، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عبد الرحمن 21 عاما، مقيم بمحافظة قنا، إسلام ماهر 26 عاما، مقيم بأسيوط، وعلاء عبد المنعم 28 عاما، مقيم بمركز سمالوط، بسحجات وكدمات واشتباه كسر وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج ، وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بمدينة المنيا ومركز ديرمواس جنوب المحافظة

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب دراجة نارية أمام مساكن المدينة الجامعية بحي الأخصاص في مدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة أحمد سيد محمود 25 عاما، مقيم بكفر المنصورة، باشتباه كسر بالساق، وشخص آخر جار تحديد هويته، مصاب باشتباه إرتجاج وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قريتي تل بني عمران والحاج قنديل في مركز ديرمواس بأقصي جنوب شرقي المحافظة بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد مصطفي حمدي 18 عاما، مقيم بديرمواس، وعلاء كرم محمد37 عاما، من كفر الشيخ، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث يشتبه في إصابتهما بكسر بالعمود الفقري، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.