سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

يبحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية الراغبين في أداء فريضة العمرة خلال شهر رجب 1444 /2023 حيث أعلنت بالفعل شركات السياحة المصرية عن تكلفة عمرة رجب للكبار والصغار في أربع برامج مختلفة تتوافق مع المستوى الاقتصادي للأفراد في كافة محافظات الجمهورية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

يقدم موقع الدستور الإلكتروني سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البنوك المصرية الراغبين في أداء العمرة أو العاملين في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 6.56جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين البنوك

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري.

وصل الريال السعودي إلى 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع في بنك مصر



في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB قدر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر صرف الريال نحو 6.58 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.



في بنك البركة وصل الريال السعودي إلى 6.52 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى 6.53 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي بلغ الريال السعودي إلى 6.57 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.



في ميد بنك سجل الريال السعودي نحو 6.37 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي القطري سجل الريال نحو 6.51 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.



في بنك كريدي أجريكول وصل الريال السعودي إلى 6.52 جنيه للشراء و 6.60 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.



في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.60 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال إلى نحو 6.58 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.



في بنك التنمية الصناعية سجل الريال نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

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