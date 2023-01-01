السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل دراجات بخارية بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع أحداث القضية برقم 24418 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه أثناء القيام بحملة أمنية من قبل القسم أبصرت القوة المتهم " ع.ف.ا" صاحب محل دراجات بخارية، بالتخلي عن علبه تبع وانبثر منها قطع لجوهر الحشيش المخدر، فقامت القوة بالتقاطها، وتبين أنها تحوي علي عدد 12 قطعة حشيش وبضبطه، وتفتيشه عثر علي عدد 12 قرصا مخدر لمادة الكلونازيبام، وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.