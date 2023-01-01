الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بحضور 800 مواطن.. «حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا في مركز منوف

حياة كريمة
حياة كريمة

نظم مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، جلسة من جلسات الحوار المجتمعي بمركز منوف قرية سدود، بحضور ما يقرب من 800 مواطن من أهالي قرى سدود وكفر السنابسة.

وحضر الجلسة كل من العقيد مهندس ممدوح فوزى مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية، علاء الدين حسن منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، وحيد عبد ربه رئيس مجلس مدينة منوف، سامية سبع نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وأكد العقيد ممدوح فوزى، على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا، وأن المشروعات بحياة كريمة ستغير القري في القطاعات المختلفة.

ثم تحدث علاء الدين حسن منسق عام المحافظة عن نشأة حياة كريمة، وعرف الحضور أيضا بالمشروعات التى تمت من خلال المرحلة الأولى من المبادرة وعن الفعاليات التي أقيمت بالمحافظة، وأن اللقاءات الحالية للاستماع للاهالى ومتطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية.

الحوار المجتمعى القطاعات المختلفة جلسات الحوار المجتمعي حياة كريمة بالمنوفية مؤسسة حياة كريمة

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