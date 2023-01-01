المالية: تبكير صرف مرتبات مارس 2023 بمناسبة شهر رمضان

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية، إنه تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس 2023 ليبدأ الأحد الموافق ٢٠ مارس بدلاً من الخميس الموافق ٢٣ مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مرتبات يناير

وأوضح، أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

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