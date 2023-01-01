المالية: صرف المتأخرات للعاملين بالدولة بداية من 5 يناير احتفالاً بعيد الميلاد

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية، إنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٥ يناير بدلاً من يوم الأحد ٨ يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح، أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.