ضبط شحنة مخدرات بـ 3.750 مليون جنيه بالسويس

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر حاولا تهريب شحنة مخدرات في السويس.

رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام نشاط عنصرين إجراميين- مقيمان بمحافظتى السويس والإسماعيلية اعتزما نقل وتهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما بإعداد مخزن سرى بسيارة "نقل فنطاس" وسيارة أخرى.



عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما 500 لفافة لمخدر البانجو وزنت 1,250 طن ، مبلغ مالى، هاتفى محمول .



وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.