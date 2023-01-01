الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اتخاد إجراءات قانونية حيال السلوكيات السلبية لتشويه أعمال تجميل كفر الزيات

توك توك
توك توك

أكد عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال بعض السلوكيات السلبية من بعض الأشخاص الذين يتسببوا في تشويه أعمال التجميل الجارية حاليا بالمدينة، بعد أن تم رصد مؤخرا قيام بعض سائقي مركبات التوك توك بالاستيلاء على كميات من طوب الانترلوك المستخدم في أعمال التجميل بمدخل مدينة كفرالزيات، ورفعها بمركبات التوك توك،
فضلا عن ما رصدته كاميرات المراقبة من بعض تلك السلوكيات وتكسير بعضها، وأنه يجب رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على أعمال التجميل.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة ضمت كلا من علاء بهنسي وتامر شواره وإيناس عبدالمطلب نواب رئيس مدينة كفرالزيات، للمرور والمتابعة على أعمال التجميل بالمدينة والتنسيق مع المقاولين المسئولين عن ذلك، واتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

وأنه تم وضع خطة تجميل وتطوير شاملة للمدينة بدأت بإعادة رصف شوارعها وتجميل وتوسعة  مدخل المدينة بإتجاه الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي وإعادة رصف شارع كورنيش النيل، فضلا عن وضع خطط لإعادة الشيء للأصله بعد أن تم الانتهاء من خطة إدخال الغاز الطبيعي للمدينة وصوله للمنازل والعقارات السكنية بها.

وكان مجلس مدينة كفرالزيات برئاسة عادل داود رئيس المدينة، قد انتهى مؤخرا من أعمال التطوير والتجميل بحديقة محطة سعفان والمقامة على مساحة 400 متر بجوار الطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة لتكون متنفسا طبيعيا للأهالي بالمنطقة ولزائري مدينة كفرالزيات.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كان قد قام أعمال التطوير والتجميل بمدخل مدينة كفرالزيات بالطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي بداية من كوبري الدلجمون حتى مدخل المدينة وتركيب طبقة الانترلوك الجديدة لأول مرة بالجزيرة الوسطى بين الاتجاهين وزراعتها بأشجار التجميل مع إنارتها بالأضواء.

اتخاد اجراءات قانونية حيال السلوكيات السلبية لتشويه أعمال تجميل مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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