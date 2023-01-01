الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما بين الحفلات والمرح.. كيف احتفل المشاهير بليلة رأس السنة؟

حسين الجسمي
حسين الجسمي

توجه نجوم من الغرب إلى سانت بارتس وجزر المالديف وجزر الباهاما عشية رأس السنة الجديدة، وانتشر مشاهير العالم العربي في جميع أنحاء المنطقة لبدء عام 2023، وأقام البعض العديد من الحفلات الموسيقية في المدن الكبرى، بينما أمضاها الآخرون مع أحبائهم أو توجهوا إلى الحفلات البراقة.

 

 

أحيى النجم المصري محمد رمضان حفلة إنريكي إغليسياس في ناموس دبي، حيث أقام الليلة مع الأصدقاء في مطعم على شاطئ البحر في منتجع فورسيزونز دبي على شاطئ الجميرا، وبدأ العام الجديد بإصدار أغنية جديدة.

 

 

كما كان في دولة الإمارات العربية المتحدة النجم الإماراتي حسين الجسمي والمغنية العراقية أصيل حميم، اللذان قدما عرضًا رائعًا في المدرج في مسقط رأس الجاسمي في خورفكان، الشارقة.

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ومع انطلاق موسم الرياض على قدم وساق توجه بعض النجوم المشهورين في المنطقة إلى العاصمة السعودية لتقديم عروضهم في اليوم الأخير من العام، في ساحة محمد عبده في بوليفارد الرياض، تألق على المسرح 12 وجهاً مشهوراً بما في ذلك النجمة اللبنانية نانسي عجرم جنباً إلى جنب مع إليسا، وكان هناك أيضًا المغني والممثل والملحن التونسي صابر الرباعي إلى جانب زميلته التونسية لطيفة بالإضافة إلى النجمين المصريين أنغام وبهاء سلطان.

 

بيروت

كانت العاصمة اللبنانية مزدحمة مثل المملكة العربية السعودية حيث نزل العديد من النجوم الإقليميين إلى بيروت لقضاء ليلة من التألق، قدم المطرب وكاتب الأغاني المغربي سعد لمجرد الغناء إلى جانب المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، كما قدم المطرب والملحن العراقي كاظم الساهر بعد حفل غنائي في دبي أوبرا، كما شوهد الفنان المصري ويجز في بيروت.

 

الجونة

في مصر، توجه عشاق المطرب أحمد سعد إلى الجونة لحضور حفل موسيقي، حيث حقق سعد حاليًا موجة من النجاح بعد أن وصل مقطع الفيديو الخاص به لأغنيته الجديدة 121 مليون مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

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مشاهير حفلات موسيقية ويجز حفلات ليلة رأس السنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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