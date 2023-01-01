كارول سماحة تقدم ليلة ساحرة على شبكة تليفزيون الحياة فى رأس السنة

أشعلت النجمة كارول سماحة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية بعد تألقها في حفل حصري على شبكة تليفزيون الحياة بمناسبة رأس السنة.

وقدمت كارول باقة من أروع أغانيها خلال الحفل الذي تألقت فيه بشكل مميز ومنها أغنيات "اطلع فيا وأحلام عمرنا وغيرها".

وقبلها وصلت شبكة تليفزيون الحياة لصدارة المشاهدة والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد عرضها أجمل سهرات العزف والموسيقى مع حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية، بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة.

وقدم عمر خيرت باقة من أفضل المقطوعات الموسيقية الخاصة به والتي قدمها رفقة فرقته الموسيقية واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بالحفل الراقي واختيارات شبكة تليفزيون الحياة لليلة رأس السنة.

وتصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تقديمها عددا من العروض الفنية والغنائية لنخبة من ألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربي اليوم.

وبدأت شبكة تليفزيون الحياة احتفالها بالعام الميلادي الجديد، عبر تجمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بداية من 10 صباحًا حتى منتصف ليل اليوم، بعدما غيرت خريطتها البرامجية عبر ليلة غنائية استثنائية.

وتضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعي وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات.



وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى.

كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.