الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طفل يقضى رأس السنة فى بيع هدايا الكريسماس: «حلمى أستر أخواتى»

الطفل رمزي
الطفل رمزي

يقف في إحدى جنبات شارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، يختبئ في ظهر والده من برودة الجو، يحمل في يده الصغيرة كمية من قبعات بابا نويل الشهيرة، يعرضها للبيع على السيارات في الاشارة والمارة، هو الطفل رمزي الذي يبلغ من العمر ١٢ عاماً، يقوم بمساعدة أبيه في بيع هدايا الكريسماس مع حلول الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وجهه تكسوه إبتسامة عريضة، تعبر عن الرضا التام بحاله البسيط، على الرغم من مرور عدد كبير من أطفال جيله، بجواره مع ذويهم، يحتفلون بليلة رأس السنة.

 

تحدثنا مع الطفل الصغير، الذي قال لنا " أنا أسف مشغول بالشغل، وأحلامي في السنة الجديدة نفسي أكمل تعليمي وأستر أخواتي، والشغل مش عيب مالوش سن معين، وأنا بحاول أساعد أسرتي واخفف عليهم متاعب الحياة".

 

ويحتفل المصريون والعالم بليلة رأس السنة وإستقبال العام الجديد 2023 حيث تزينت العديد من المحلات في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات استعداد لإستقبال العام الجديد حيث استخدموا العديد من المظاهر كتعليق أفرع الزينة المضاءة ومجسمات لبابا نويل وشجرة "الكريسماس" كما أعلنت بعض المحلات عن عروض تخفيضية بمناسبة العام الجديد.

 

وشهدت شوارع وميادين ومحلات وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة زحاما من وقت مبكر لشراء مستلزمات الإحتفال بالكريسماس كذلك محلات الهدايا والتي ضمت أشكالا وأنواعا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة كذلك البالونات والالعاب النارية كما قام بعض الفتيات والشباب والأباء والأمهات بإلتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

 

 وتستعد المولات التجارية والمحلات والمطاعم والمقاهى لإطلاق الإحتفالات في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى والعروض والحفلات، كما يحرص البعض بمتابعة تلك العروض من شرفات منازلهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لتلك الفعاليات والإحتفالات.

الطفل رمزي
الطفل رمزي
الطفل رمزي
الطفل رمزي
الطفل رمزي
الطفل رمزي
وسط البلد السيارات بابا نويل الطفل رمزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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