السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمسئول بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتهمة الرشوة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رئيس وحدة الرصد البيئى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الرشوة وتغريمه 25 ألف جنيه وعزله من وظيفته الأميرية وحرمانه من كافة حقوقه ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور فهد عبد الغفار وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سامح.م» بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بصفته موظفا عموميا رئيس وحدة الرصد البيئى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من الشقيقين جمعة وخالد محمد 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بأن أخذ منه 25 ألف جنيه مقابل إصدار خطاب للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة يتضمن الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بالشركة ملكيته بمنطقة المرشدى بحى شرق مدينة نصر.

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة العزل من الوظيفة السجن المشدد 5 سنوات المصاريف الجنائية المستشار حسن محمود فريد تحقيقات النيابة العامة جنايات القاهرة المنعقدة

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