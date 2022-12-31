السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 12 صاروخا روسيا استهدف كييف

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني، أن الجيش الروسي استهدف مدنا أوكرانية عدة اليوم السبت بإطلاقه 20 صاروخا، وخصوصا من قاذفات قنابل، لافتا إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها.

وقال زالوجني عبر تليجرام: "أطلق العدو أكثر من 20 صاروخا جويا عابرا بواسطة قاذفات قنابل استراتيجية طراز تو-95ام اس من بحر قزوين ومن منظومات صاروخية برية.. إن قواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمرت 12 صاروخا".


وهاجمت روسيا مرة أخرى أوكرانيا بعشرات من صواريخ كروز وغيرها من الصواريخ.


وذكر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، أن قوات طوارئ وموظفين طبيين في طريقهم إلى الأماكن المتضررة.

 

وانطلقت تحذيرات من غارات جوية بمختلف أنحاء أوكرانيا وطلب من المواطنين البحث عن ملاذ آمن في المخابيء.

الاوكرانية الجيش الروسي صاروخا قزوين روسيا أوكرانيا

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