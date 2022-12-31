راغب علامة ومحمد عبده.. مواعيد وأماكن حفلات ليلة رأس السنة

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عام 2023 الجديد، ويحرص نجوم الطرب على الاحتفال بليلة رأس السنة كل عام مع جمهورهم ومحبيهم بإقامة حفلات في أماكن مختلفة بالوطن العربي، ويرصد “الدستور” خلال السطور التالي مواعيد واماكن حفلات ليلة رأس السنة.

حفل المطرب راغب علامة

ويستعد النجم راغب علامة، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 31 ديسمبر، في أحد فنادق التجمع الخامس، وينطلق الحفل في الحادية عشرة مساء.

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا، أغنية «استمارة 6»، عبر قناته الرسية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تعاون فيها مع الشاعر نادر عبدالله، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع توما وإخراج زياد خوري.

حفل عمر كمال

ويستعد المطرب عمر كمال، لإحياء حفله المقبل في لبنان ليلة رأس السنة، إذ يعتبر هذا هو الحفل الأول لـ عمر كمال بعد رفع الإيقاف عنه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

حفل رامي صبري

ويستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل رأس السنة، يوم السبت 31 من الشهر الجاري في بمدينة 6 أكتوبر.

حفل نانسي عجرم

وتحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة ضمن حفلات رأس السنة بمدينة الرياض السعودية.

حفل محمد عبده

لأول مرة في رأس السنة، وعلى ضفاف النيل، يستقبل المطرب العربي الكبير محمد عبده، العام الجديد في مصر وذلك في إحدى فنادق القاهرة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحيي عبده فيها حفلة رأس السنة في مصر.

المطرب وائل جسار

يستضيف أحد الفنادق الشهيرة في مصر، وائل جسار في حفل غنائي، حيث من المقرر أن يقدم باقة متميزة لجمهوره ومتابعيه من أغانيه القديمة والحديثة .

حفل سيرين عبد النور

تستعد الفنانة سرين عبدالنور لمقابلة جمهورها في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحفلة رأس السنة 2023، والذي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

حفل أحمد شيبة

يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة والفنانة هدى، إضافة إلى حجازي متقال حفل خاص في دار المشاة بمدينة نصر، يوم السبت 31 ديسمبر.

حفل نيكول سابا

تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات رأس السنة، يوم السبت 31 ديسمبر، في القاهرة الجديدة.