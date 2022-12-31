السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راغب علامة ومحمد عبده.. مواعيد وأماكن حفلات ليلة رأس السنة

حفلات رأس السنة
حفلات رأس السنة

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عام 2023 الجديد، ويحرص نجوم الطرب على الاحتفال بليلة رأس السنة كل عام مع جمهورهم ومحبيهم بإقامة حفلات في أماكن مختلفة بالوطن العربي، ويرصد “الدستور” خلال السطور التالي مواعيد واماكن حفلات ليلة رأس السنة.

حفل المطرب راغب علامة 

ويستعد النجم راغب علامة، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 31 ديسمبر، في أحد فنادق التجمع الخامس، وينطلق الحفل في الحادية عشرة مساء.

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا، أغنية «استمارة 6»، عبر قناته الرسية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تعاون فيها مع الشاعر نادر عبدالله، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع توما وإخراج زياد خوري.

حفل عمر كمال

ويستعد المطرب عمر كمال، لإحياء حفله المقبل في لبنان ليلة رأس السنة، إذ يعتبر هذا هو الحفل الأول لـ عمر كمال بعد رفع الإيقاف عنه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

حفل رامي صبري 

ويستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل رأس السنة، يوم السبت 31 من الشهر الجاري في بمدينة 6 أكتوبر.

حفل نانسي عجرم 

وتحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة ضمن حفلات رأس السنة بمدينة الرياض السعودية.

حفل محمد عبده 

لأول مرة في رأس السنة، وعلى ضفاف النيل، يستقبل المطرب العربي الكبير محمد عبده، العام الجديد في مصر وذلك في إحدى فنادق القاهرة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحيي عبده فيها حفلة رأس السنة في مصر.

المطرب وائل جسار 

يستضيف أحد الفنادق الشهيرة في مصر، وائل جسار في حفل غنائي، حيث من المقرر أن يقدم باقة متميزة لجمهوره ومتابعيه من أغانيه القديمة والحديثة .

حفل سيرين عبد النور 

تستعد الفنانة سرين عبدالنور لمقابلة جمهورها في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحفلة رأس السنة 2023، والذي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

حفل أحمد شيبة 

يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة والفنانة هدى، إضافة إلى حجازي متقال حفل خاص في دار المشاة بمدينة نصر، يوم السبت 31 ديسمبر.

حفل نيكول سابا 

تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات رأس السنة، يوم السبت 31 ديسمبر، في القاهرة الجديدة.

المرة اللب الفيديوهات الشهير يوتيوب الفنان راغب علامة المطرب رامي صبري المطرب راغب علامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو متداول لشاب وفتاة يقومان بفعل فاضح أعلى كوبري

بعد خطاب البطريركية أمس.. تفاصيل 90 دقيقة جمعت بين الطفل شنودة ووالدته 

الحكومة: الأولوية فى الإفراج الجمركى خلال الفترة المقبلة ستكون للمواد الغذائية

الأردن تقرر تخفيض أسعار الوقود في يناير المقبل

رئيس الوزراء: نستهدف من أعمال تطوير الموانئ جعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا

رئيس الوزراء: سوق ميدان محطة مصر بالإسكندرية نموذج للتغلب على مشكلة الباعة الجائلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة