«القومي للترجمة» يصدر الطبعة العربية من «دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة»

صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ،الطبعة العربية من كتاب"دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة" من تأليف رامان سيلدن، بيتر ويدوسون وبيتر بروكر ومن ترجمة جابر عصفور وحسام نايل ومن تقديم محمد عناني.

في تقديم للكتاب بقلم الدكتور محمد عناني:يقدم الكتاب إلى القارئ نبذة موجزة عن أهم ملامح ما يسمى بالنظرية الأدبية الحديثة أو المعاصرة وإذا شئنا التعميم وإن تضمن قدرًا من التبسيط، قلنا إن النظرية الحديثة نشأت في دراسة اللغة من منظور جديد يتجاوز المناهج التقليدية المستمدة من تراث اللغات الكلاسيكية كاليونانية واللاتينية، بل العربية، وكانت تنحصر في النحو وفي دلالة الألفاظ.

وتقوم هذه المناهج على ما يسمى الرموز اللغوية، أي إحالة كل لفظ إلى ما يرمز إليه في العالم الخارجي ومن ثم أصبح المدخل شبه الأوحد للدراسة اللغوية مدى دقة العلاقة بين اللفظ وما يرمز إليه ومدى الصواب في الإشارات الحقيقية (أي الحرفية) أو المجازية (أي المستعارة) و العلاقات المفترضة فيما بينهما استنادًا إلى المنطق الأرسطي، والإصرار على ثبات معان معينة، والابتعاد عن التأويل، وعن التشكيك في ثبات معاني الألفاظ مادية كانت أو مجردة.

ويستطرد الدكتور محمد عناني: "كان سوسير عالم اللغة السويسري أول من طالب بفصل العلاقة بين الألفاظ وما تحيل إليه خارج اللغة؛ إذ كان يرى أن لكل لغة نظامًا فكريًا متكاملاً يمكن استشفافه في أي نص من النصوص ومن ثم نشأ علم العلامات أو السيمياء أو السيميوطيقا الذي يعني الدراسة المنهجية للنص باعتباره مجموعة من العلامات التي يشرح بعضًا ،ما دامت العلامة تجمع بين الدال والمدلول معًا.

ويختتم الدكتور محمد عناني تصديره للكتاب: "أخيرًا أرحب بقارئ هذه الطبعة، التي أبدع ترجمتها جابر عصفور، الذي وهب حياته للثقافة، وآمن بأن الترجمة قاطرة التقدم، وكان له الفضل بعد الله في إنشاء المركز القومي للترجمة وكل كتاب يصدره المركز ذكر باق له.

المؤلفون: "رامان سيلدن، أستاذ اللغة الانجليزية بجامعتي لانكستر وبوليتكنيك سندرلاند، له عدد من الأعمال نذكر منها: "النقد والموضوعية"، "ممارسة النظرية وقراءة الأدب" و"نظرية النقد".

بيتر ويدوسون، أستاذ اللغة الانجليزية في جامعات ميدلسيكس وبرايتون و جلوستر، من أهم أعماله (دليل بالجريف للأدب الإنجليزي).

بيتر بروكر، أستاذ فخري في قسم الثقافة والسينما والإعلام في جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، من أحدث أعماله: "معجم النظرية الأدبية والثقافية، روتليدج".

مترجم الكتاب، الدكتور جابر أحمد عصفور، أكاديمي مصري ،و أستاذ النقد الحديث بكلية الآداب بجامعة القاهرة، مؤسس المركز القومي للترجمة، وزير ثقافة مصر الاسبق، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، مدير المركز القومي للترجمة الأسبق، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة سابقًا، عمل أستاذاً للأدب العربي الحديث في جامعات عربية وأوروبية وأمريكية.