السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة المتهمين في واقعة «كفن عين شمس» لجلسة 14 يناير

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 8 متهمين في واقعة فيديو الكفن بعين شمس، لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مبانٍ لجلسة 14 يناير المقبل.

يُذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

وفي وقتٍ سابق، أسندت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 8 متهمين الكفن نصب واحتيال جرائم رشوة استعراض القوة

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