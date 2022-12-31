«حصاد الخير».. صندوق تحيا مصر يستعرض إنجازات ونجاحات 2022

◄150 مليون جنيه للمشاركة في فرش وتأثيث الوحدات بديلة العشوائيات.. وإعمار وتجهيز 330 منزلًا فى قرية الحيبة بمحافظة بنى سويف

◄إجراء 5 آلاف عملية مياه بيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية.. وتوفير 217 ماكينة غسيل كلوى فى 12 مستشفى ضمن مبادرة «كلنا جنبك»

◄تنفيذ أكبر مجمع خدمات حكومية وتعليمية واجتماعية ورياضية بقرية سيدى عبدالرحمن

◄تجهيز 21 مستشفى بـ241 حضانة و1212 جهازًا مساعدًا ضمن مبادرة يوم جديد

◄توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة لصالح طلبة الجامعات والأسرة المستحقة

◄تنظيم معارض «دكان الفرحة» فى 9 جامعات و52 معهدًا أزهريًا

◄تجهيز 304 فتيات أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج

◄6 ملايين مواطن حصلوا على الدعم الغذائى طوال العام ضمن مبادرة «بالهنا والشفا»

◄تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين





كثّف صندوق «تحيا مصر» من أنشطته المختلفة خلال عام 2022 في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تزامنا مع إعلان سيادته العام الجاري عام المجتمع المدني.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق نفذ العديد من المشروعات والأنشطة خلال عام 2022 و ذلك في إطار دوره كمعاون لأجهزة الدولة وداعم لمؤسسات المجتمع المدني، لتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الصندوق حرص على تنظيم عدد من قوافل رعاية الأسر المقيمة في المناطق النائية والحدودية، ومنها سيوة وحلايب وشلاتين وسانت كاترين وبئر العبد ورفح والعريش والواحات البحرية، وسيدي براني، وذلك على مدار العام لتوفير الدعم الغذائي والأغطية والأمتعة ورفع كفاءة المنازل لتحسين جودة حياتهم، كما حظيت محافظات الصعيد كافة بنصيب كبير من أنشطة الصندوق التي نفذها خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تنمية صعيد مصر وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، طبقا لمستوى الفقر المحدد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد عبد الفتاح على دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خلال العام المنقضي والتي بلغ عددها 41 مؤسسة، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة ساهمت في مشروعات ومبادرات الصندوق، وكذلك اتحاد بنوك مصر، فضلا عن ما يقرب من 5 ألاف متطوع في العمل الميداني.

كما حرص الصندوق على تدعيم شبكة اتصاله بالمؤسسات الأممية فتم عقد اجتماعات تنسيقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدعم سبل العيش وتحسين جودة الحياة، وتوفير أدوات مرنة للتنمية الاقتصادية بالريف المصري، كما تطرقت المناقشات نحو دعم برنامج المنظمة في مجال تقليل فقد وهدر الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي.

وكذا تم تجديد الشراكة مع جمعية الصداقة المصرية الهولندية لتوفير التجهيزات الطبية والأجهزة التعويضية للمستشفيات العامة والمراكز الطبية في القرى والنجوع، فضلا عن عقد شراكة استراتيجية مع بيت الزكاة والصدقات المصري لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية:

وجاءت أنشطة الصندوق خلال العام الجاري في المجالات التالي ذكرها: محور الرعاية الصحية

مبادرة يوم جديد لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين

في هذا الإطار نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية "يوم جديد" للمساهمة في توفير حضّانات الأطفال المبتسرين، وتجهيز وحدات رعاية لحديثي الولادة في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، ونجحت المبادرة خلال العام الجاري في توفير 231 حضّانة و11 حضانات محمولة، و1212 جهاز مساعد منها أجهزة إفاقة، وقياس الصفراء، وعلاج بالضوء، و أجهزة تنفس صناعي، و ضغط المجرى الهوائي، وضخ وسحب السوائل وذلك في 21 مستشفى في 12 محافظة.



مبادرة كلنا جنبك لرعاية مرضى الفشل الكلوي

ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وشهد العام الجاري تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة بإجمالي 217 ماكينة غسيل كلوي و400 كرسي مريض تم توفيرها لـ 12 مستشفى في 8 محافظات.

بلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي التي تم إحلالها حتى الأن نحو 3100 ماكينة، تم توفيرها في 203 مستشفى، بالإضافة إلى توفير 2000 كرسي مريض بديلا عن الأسرة التي يتم استخدامها خلال عملية الغسيل الكلوي.

توفير مستلزمات المستشفيات

تم توفير أجهزة ومستلزمات طبية وكراسي متحركة لذوي الهمم وذلك من خلال تعاون الصندوق مع الجاليات المصرية بالخارج ومنها جمعية الصداقة المصرية الهولندية حيث تضمن التعاون هذا العام توفير 19 كرسي كهربائي و114 كرسي متحرك و 26 سرير رعاية مركزة و 10 جهاز صدمات.

مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

أجرى الصندوق نحو 5 آلاف عملية مياه بيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية ضمن مبادرة نور حياة والتي خدمت منذ اطلاقها في عام 2019 نحو مليون و400 ألف مواطن وتلميذ بالمرحلة الابتدائية من خلال الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير النظارات الطبية والعلاج وإجراء التدخلات الجراحية وذلك في 27 محافظة.

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تفاصيل وخطة عمل صندوق «تحيا مصر» للحماية الاجتماعية بالمحافظات

محور الحماية الاجتماعية

كثّفت أجهزة الدولة في توفير سبل الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما مع استمرار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف المجالات، ومن ثم حرص الصندوق على المشاركة الفعالة في هذا الشأن من خلال عدد من المبادرات والحملات التي نفذها لتوفير الغذاء، والكساء والأغطية للأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الكثير من الفئات المستحقة خدمات الصندوق، بما يضمن تنوع أنشطة الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والجوع.

ونفذ الصندوق خلال العام الجاري أنشطة مبادرات بالهنا والشفا ودكان الفرحة وشتاء أمن وجاءت هذه الأنشطة كالتالي:



مبادرة دكان الفرحة لتجهيز العرائس وتوفير الملابس الجديدة

أطلق الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال الدعم غير النقدي لهذه الأسر بتقديم الملابس والأمتعة والأغطية والمفروشات ومستلزمات المدارس من خلال قوافل وفعاليات يتم تنظيمها طوال العام، لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، فضلا عن المساهمة في تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية بمستلزمات الزواج.

وفّرت المبادرة خلال العام الجاري 300 ألف قطعة ملابس جديدة استفاد منها نحو 36 ألف و400 طالب جامعي/ فضلا 66 ألف مواطن من أطفال دور رعاية الأيتام والأسرة المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا في 11 محافظة هي: القاهرة، الفيوم، الجيزة، البحيرة، قنا، المنيا، أسيوط، بنها، وسط سيناء، كفر الشيخ، الأقصر.

تم تنظيم معارض توفير الملابس الجديدة لطلبة الجامعات المصرية في جامعات: حلوان، والفيوم، أسيوط، وجنوب الوادي، والمنيا، وبنها، وكفر الشيخ، والأقصر، وكلية البنات جامعة الأزهر فضلا عن 52 معهد أزهري.

جاري التحضير لتنظيم معارض جديدة في جامعات عين شمس والفيوم وسوهاج وأسوان والإسكندرية والزقازيق وبني سويف خلال الفصل الدراسي الثاني (2022-2023).

كما قامت المبادرة بتوفير ما يقرب من 212 ألف قطعة من منتجات العناية الشخصية لطلبة الجامعات من خلال المعارض التي تم تنظيمها بالجامعات، فضلا عن توزيع 62 دراجة على الأطفال في دور الأيتام، وكذا 12200 شنطة مدرسية خلال استقبال العام الدراسي الجديد، فضلا 394 جهاز كهربائي تم توزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية خلال عدد منم الاحتفاليات التي نظمها الصندوق تبعا لاحتياجاتهم المعيشية بعد دراسة حالتهم الاجتماعية.

قام الصندوق بتجهيز 304 فتيات أولى بالرعاية في 7 محافظات بمستلزمات الزواج، تتضمن مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وخلاط ومكواة وسخان، ومروحة ومحضر طعام، ومفروشات، وأغطية ومراتب، أواني.



مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الدعم الغذائي

أطلق الصندوق مبادرة بالهنا والشفا عام 2016 للمشاركة في توفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية عبر تنظيم قوافل ميدانية تجوب محافظات الجمهورية على مدار العام.

-استفاد من المبادرة خلال العام الجاري نحو 6 ملايين مواطن مستهدف خلال العام في 27 محافظة.

-وفّرت قوافل مبادرة بالهنا والشفا 6 ألف و200 طن من المواد الغذائية الجافة، و اللحوم والدواجن والخضروات والمعلبات.

-حملة أبواب الخير لإفطار الصائمين

-أطلق الصندوق حملة أبواب الخير خلال شهر رمضان المعظم وكان من بين أنشطتها توفير إفطار الصائم لنحو مليون صائم من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم.

- مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية

-وفرت المبادرة مع بداية فصل شتاء عام 2022 55 طن من البطاطين والمفروشات لصالح 15 ألف و200 أسرة حتى الان وجاري استكمال عمل القوافل خلال فصل الشتاء.

محور التنمية العمرانية: مشروعات التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن

نفذ صندوق تحيا مصر مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بأكبر شراكة استراتيجية مع شركة إعمار مصر فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومختلف جهات تقديم الخدمة الحكومية، لضمان تشغيل المشروعات واستدامتها وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لتوفير حياة كريمة لمواطني القرية والبالغ عددهم 25 ألف مواطن بالإضافة إلى 60 ألف وافد من العمالة غير المنتظمة سنويا، فضلا عن خدمة المصطافين في فصل الصيف.

وتضمن مخطط التنمية المشروعات التالية:

أ‌- بناء وتجهيز المنشآت التعليمية وهي:



1- بناء وتجهيز مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات (نموذج 9 فصول)، لمنح الفتيات المتسربات من المرحلة الإعدادية فرصة استكمال المراحل التعليمية، وذلك برفع الكفاءة المعمارية للمبنى القديم واستحداث مبنى جديد وتوفير التجهيزات التعليمية والفرش الإداري للمبنى القائم ، وتصميم وتنفيذ أعمال الموقع العام بكامل مسطح المدرسة والملعب.

2- مشروع تطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن عبر رفع الكفاءة المعمارية للمدرسة وتوفير التجهيزات التعليمية والفرش الإداري، لتوفير نموذج 12 فصلًا ثانوي، وتصميم وتنفيذ أعمال الموقع العام بكامل مسطح المدرسة وتوفير معامل الحاسب الآلي والعلوم والفيزياء.

3- مشروع إنشاء مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية نموذج 14 فصل كاملة التجهيزات والمعامل والملاعب.

4- مشروع إنشاء مدرسة تحيا مصر الابتدائية نموذج 29 فصلا لتخفيض كثافة الفصول من 105 طالب إلى 36 طالب بحد أقصى وتشمل (5 فصول رياض أطفال - 24 فصلًا ابتدائيًا)، وتوفير فصلين دمج - غرفة طبيب - معمل علوم متطور - معمل حاسب آلي - معمل لغات - مكتبة - غرفة تطوير تكنولوجي – صالة ألعاب رياضية- ملعب خماسي.

ب- مشروعات الرعاية الصحية وتتضمن:

1- مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، واستحداث مجموعة من العيادات الخارجية المتنوعة ومكتب تسجيل المواليد والوفيات وتوفير التطعيمات وقسم طوارئ لتوفير الرعاية الصحية في محيط القرية بدلا من اللجوء لمستشفى العلمين أو الضبعة على 50 كيلو ذهابا وإيابا.

ج‌- مشروع إنشاء مجمع خدمات تحيا مصر لتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين ورفع مشقة الانتقال إلى العلمين أو الضبعة للوصول إلى المصالح الحكومية حيث يتضمن المجمع ما يلي:

1- مركز للخدمات الحكومية ويقدم خدمات 9 جهات حكومية وهي البريد المصري، شركة مياه الشرب، مكتب السجل المدني، فرع الشهر العقاري، مكتب تموين، الوحدة المحلية، المركز التكنولوجي، الإدارة التعليمية).

2- مركز الخدمات الاجتماعية ويشمل (مكتب التأمينات الاجتماعية، ، مركز تأهيل ذوي الهمم قادرون باختلاف، حضانة أطفال، فصل محو أمية، وحدة المشورة الأسرية، مركز التدريب المهني، ورش الحرف اليدوية).

3- مدينة شبابية رياضية وتتضمن: ملاعب كرة قدم وحمام سباحة نصف أوليمبي وصالة ألعاب رياضية، وقاعة ألعاب قتالية ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى صالة بلياردو وتنس طاولة ده ومنطقة مطاعم وكافتيريات.

4- منطقة خدمات تشمل فرعا للبنك الأهلي المصري وبنك ناصر الاجتماعي) وعددًا من الوحدات التجارية.



مشروعات توفير سكن كريم

أ‌- توفير منازل لمواطني القرى الأكثر احتياجا

أنهى الصندوق مشروع تطوير وتجهيز 330 منزلاً بقرية الحيبة بمركز الفشن في محافظة بني سويف، تم تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، وتوصيل الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن أمن، وتم وضع أولوية الاستفادة للأرامل، والسيدات المعيلات، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة إلى تسليم 30 عقداً لمشروعات صغيرة بقيمة إجمالية تزيد على 600 ألف جنيهاً ، و20 كراسي متحركة" لذوي الهمم من مواطني القرية.

ب‌- المساهمة في بناء مدن بشائر الخير

يعد المشروع نموذجًا لتطبيق برنامج تطوير المناطق العشوائية، والمناطق المهددة للحياة من خلال اتباع سياسة هدم وإعادة بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة الفرش والتجهيز.

بلغت نسبة مشاركة الصندوق في بناء مدن بشائر الخير هذا العام نحو مليار و600 مليون جنيه.

ج‌- فرش وتأثيث الوحدات بديلة العشوائيات



- بلغت مساهمة الصندوق في فرش وتأثيث الوحدات السكنية المخصصة لنقل أهالي المناطق غير المخططة وغير الأمنة هذا العام 150 مليون جنيه، لتصبح إجمالي مشاركة الصندوق منذ بداية المشروع 450 مليون جنيه حتى الأن.



محور التنمية الاقتصادية

أولت الدولة اهتماما بالغا لتنمية الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا، وكثفت من أنشطتها خلال العام الجاري في هذا الشأن، وشارك الصندوق في توفير عدد من الأدوات المرنة لدعم هذا الاتجاه وذلك من خلال عدة مبادرات هي:

- مشروع التمويل متناهي الصغر مستورة

واصل الصندوق في توفير مشروعات متناهية الصغر للسيدات المعيلات، عبر مشروع مستورة، الذي يمنح كل سيدة عمرها ما بين 21 و60 عاما قرضا دوارا بقيمة تتراوح ما بين 4 و30 ألف جنيه، في شكل أدوات إنتاج لتمكينها من توفير مصدر دخل ثابت لرعاية أسرتها.



تنمية الحرف اليدوية

شارك صندوق تحيا مصر وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق مبادرة "تتلف في حرير" لتطوير منتجات النول المصري حيث تهدف المبادرة الي توزيع الأنوال علي المستفيدين من صانعي المنسوجات و تدريب أفراد جديدة من الجنسين على الصناعة و العمل علي استحداث نقاط بيع و تسويق للصناع.

وفرت المبادرة 1000 نول على مرحلتين، بالإضافة إلى المواد الخام المطلوبة للنسيج، ويشارك الصندوق في هذه المبادرة بتمويل قدره 9 ملايين جنيه.

رعاية صغار الصيادين

أطلق صندوق تحيا مصر خلال عام 2021 مبادرة "بر أمان" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية صغار الصيادين من خلال توفير مستلزمات الصيد وبدل الحماية لهم بالإضافة الي إحلال وتجديد مراكب الصيد وكذلك تقديم مراكب صيد لصغار الصيادين، وذلك في محافظات (الفيوم، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء).

-تم تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة واستهدفت الصيادين على طول نهر النيل بواقع 10 ألاف صياد .

- شارك الصندوق في تنفيذ المبادرة بتمويل قدره 50 مليون جنيه لرعاية 42 ألف صياد.