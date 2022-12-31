«ميرور» تكشف موعد الظهور الأول لـ رونالدو مع النصر السعودى

كشفت التقارير الصحفية عن الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر السعودي، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن، أمس الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وتحديدًا حتى عام 2025.

وأشار بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 175 مليون يورو في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

صحيفة بريطانية تكشف موعد الظهور الأول لرونالدو مع النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه من المحتمل مشاركة رونالدو في أول مباراة رسمية له مع النصر السعودي، يوم 14 يناير المقبل، في مباراة القمة أمام الشباب ببطولة الدوري السعودي.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن مواجهة الشباب ستكون مهمة بالنسبة لنادي النصر الذي يبحث عن الفوز، من أجل خطف صدارة الدوري السعودي ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

كذلك قد يخوض رونالدو مباراة النصر ضد فريق الاتحاد، في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى انطلاق الميركاتو الشتوي في السعودية، غدًا الأحد، وبالتالي سيتمكّن نادي النصر من تسجيل رونالدو.

ونوّهت الصحيفة إلى أن رونالدو معاقب من قِبل لجنة الانضباط المستقلة في إنجلترا لمدة مباراتين؛ بسبب ضربه هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون، في شهر أبريل الماضي، وبالتالي فإنه مُلزم بتنفيذ العقوبة في ناديه الجديد.

كريستيانو رونالدو ينضم رسميًا إلى النصر السعودي

يذكر أن الحساب الرسمي لنادي النصر قد نشر صورًا تجمع مسلي آل معمر، رئيس النادي السعودي، مع كريستيانو رونالدو، أثناء توقيع العقد في العاصمة الإسبانية "مدريد".

ومن المقرر أن يرتدي الدون البرتغالي، صاحب الـ37 عامًا، القميص رقم "7" مع فريقه الجديد.

وستكون تجربة رونالدو مع فريق النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.