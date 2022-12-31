ضبط كميات من الأفيون والحشيش ومخدر الهيدرو بجنوب سيناء

نجحت الداخلية في ضبط هارب من تنفيذ حكم قضائي محكوم عليه بالحبس 15 سنة، حال تواجده بجنوب سيناء، وبحوزته كميات من المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، تواجد أحد الأشخاص، محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "اتجار بالمواد المخدرة"، بمسكنه بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «7 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- كمية من مخدرى الحشيش والأفيون- سلاح أبيض- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول».