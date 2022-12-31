السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البرامج التوعوية والثقافية بقرى «حياة كريمة» ببنى سويف

الأنشطة
الأنشطة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات البرنامج الثقافي والتوعوي الذي يتم تنفيذه من خلال فرع قصر ثقافة بني سويف، ضمن نتائج التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لدعم خطة المحافظة، التي تهدف لتنفيذ حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية لتتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها بقرى "حياة كريمة".

وورد التقرير الدوري لجهود فرع قصر الثقافة ببني سويف، برئاسة محمد كمال، مدير عام الثقافة، متضمنًا الإشارة إلى تنظيم "يوم ثقافي وفني" بعدد من مدارس قرى "حياة كريمة" بمركز ببا، بالتعاون مع التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 5 يناير 2023، ضمن استراتيجية الدولة التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظات، وتستهدف وصول الخدمات الثقافية للقرى المحرومة والأكثر احتياجًا لها، من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة، وتهدف للتنمية الثقافية، واكتشاف المواهب، وغرس القيم المجتمعية الأصيلة.

وتضمنت الجهود تنفيذ يوم ثقافي فني بمدرسة أحمد عزت، للتعليم الأساسي بقرية البكرية، والذي تضمن فقرة لاكتشاف المواهب مثل إلقاء الشعر وعرض اسكتش فني، تلاها عدة محاضرات حول حقوق المرأة والطفل، والمواطنة، وخطورة الإدمان، وأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، بجانب ورشة رسم تحت مسمى "حدوتة ورسمة"، وورشة كولاج، وورشة عمل لصناعة العرائس بالخيوط، كما عُقدت أمسية أدبية للشاعر أحمد عويس، تلاها عرض مسرح عرائس قفازات، وفي ختام اليوم الثقافي قدمت فرقة الموسيقى العربية ببني سويف عرضًا فنيًا تضمن تختًا من الأغاني الوطنية والكلاسيكية.

وبقرية سدس، تم تنفيذ يوم ثقافي بمدرسة سدس للتعليم الأساسي تناول مجموعة من الورش الفنية في مجالات (الحلى والإكسسوار، الطباعة بالبصمة، الخيامية، الكولاج، تدوير الورق، كروشيه، الرسم)، بالإضافة إلى فقرة لاكتشاف المواهب، وعروضًا فنية لفرقة العرائس، وعروضًا لفرقة بني سويف للموسيقى العربية شملت مجموعة من أغاني الزمن الجميل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بني سويف حياة كريمة ببني سويف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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