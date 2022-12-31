قبل رأس السنة.. «الداخلية» تداهم 103 فدادين مخدرات

داهمت الداخلية زراعات المواد المخدرة، حيث نجحت في إبادة المساحة المزروعة بنبات الخشخاش، وبلغت «103 فدادين- 20 قيراطا- 2 سهم» فى إطار الحملات الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

المادة 33 من قانون العقوبات

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.