السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال ليلة رأس السنة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والصغرى على القاهرة تسجل 10 درجات مساءً، وفي بعض المناطق تنخفض عن ذلك، مشددًا على أنه يجب على الجميع ارتداء ملابس شتوية ثقيلة مساء اليوم في احتفالات رأس السنة.

وأشارت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، إلى أن أشعة الشمس تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل نسبي خلال فترة النهار، ولكن مع الساعات الأولى من الليل نشعر بالبرودة.

شبورة مائية تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه مع انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل وساعات الصباح الباكر نشهد شبورة مائية تزيد كثافتها، وتؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، منوهة إلى أنه يجب القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ليس هناك أي فرص لسقوط الأمطار في القاهرة، لكن تزيد الفرص في المناطق الساحلية، ومع منتصف الأسبوع تزيد فرص سقوط الأمطار».

ليلة رأس السنة ليلة رأس السنة 2023 ارتداء ملابس شتوية ثقيلة حالة الطقس تعرف

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