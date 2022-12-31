السفير الفلسطينى بالقاهرة: قرار الأمم المتحدة إنجاز سياسى ونشكر مصر على دعمها

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن التصويت الجامع في الأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين إصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية وشرعية وقانونية الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين؛ هو إنجاز سياسي ودبلوماسي وقانوني بالأساس لدولة فلسطين وللدول العربية الشقيقة كافة.

وقال اللوح، في تصريحات لـ"الدستور": «من هنا نشكر كل الدول العربية، وفى مقدمتها مصر الشقيقة التي دعمت هذا القرار، والدول الصديقة التي دعمت القرار بالرغم من كل المحاولات التي بذلتها إسرائيل، ومن يشد على يد إسرائيل من أجل تقليص حجم التصويت على هذا القرار، والضغط على بعض الدول للامتناع عن التصويت لصالح القرار، إلا أن الأمم المتحدة اتخذت هذا القرار لإصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية».

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة: «نحن نقدر ونثمن عاليا هذا القرار ونرحب به»، مؤكدا أنه سيكون فاتحة عمل قانوني لنزع أي شرعية أو قانونية يحاول الاحتلال أن يضفيها على نفسه.

وشدد «اللوح» على أن «الاحتلال يبقى احتلالا والاستعمار يبقى استعمارا، وأرض دولة فلسطين تبقى أرض دولة فلسطين، والشعب الفلسطيني باقيا على أرضه لن يتمكن أحد ولن تتمكن قوة استعمارية مهما طغت وتجبرت أن تخرج هذا الشعب من أرضه، وسيبقى صامدا على أرضه حتى القدس عاصمة دول فلسطين المستقلة».

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار خاصًا بممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، على الرغم من الضغوط التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وأحالت الجمعية العامة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.