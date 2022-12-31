السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تنظم جلسة حوار مجتمعى بقرية طهما فى العياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» جلسة حوار مجتمعي بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، لقرى الوحدة المحلية بطهما، والذي سوف يتم بدء العمل فيه ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة.

يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة الحوارات المجتمعية استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجاءت جلسة الحوار المجتمعي بحضور الدكتور عمرو عوض، منسق مركز العياط، والدكتور محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة العياط، وعدد كبير من متطوعي المؤسسة بمركز العياط، وعدد كبير من العمد والقيادات الطبيعية بالقرى.

وبدأ الدكتور عمرو عوض، حديثه بالتأكيد على أهمية دور الحوار المجتمعي في رصد كافة الاحتياجات ثم عرض مفصل للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعرض كل الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص وتوضيح كافة تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.

كما تم فتح باب الحوار مع المواطنين والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم أثناء الجلسة، وتم الرد على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها.

كما تم حصر كل المطالب الخاصة بالمبادرة لتوجيهها للجهات المعنية لتنفيذها داخل إطار المبادرة.

وأشار المهندس محمود فؤاد إلى أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة مسخرة لإنجاح المبادرة القومية حياة كريمة.

0404eb15-a09f-4bc2-a4c6-932c859d6d17
0404eb15-a09f-4bc2-a4c6-932c859d6d17
5415fe5b-e046-4f3f-adaf-acf125c88576
5415fe5b-e046-4f3f-adaf-acf125c88576
e0b3b36e-d0ac-4ffd-bc5f-ce7bc55e6d05
e0b3b36e-d0ac-4ffd-bc5f-ce7bc55e6d05
45e5aa31-10fc-4a73-9fb0-a5d22d9e5541
45e5aa31-10fc-4a73-9fb0-a5d22d9e5541
احتياجات المواطنين إطلاق المرحلة الثانية الحوارات المجتمعية الرئاسية حياة كريمة المبادرة القومية بالمرحلة الاولي وشكاوى المواطنين

مواد متعلقة

مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء.. إنجازات في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

بـ11 مليون جنيه.. مدارس البحر الأحمر تحت التطوير (فيديو)

بتكلفة 190 مليون جنيه.. تطوير مدينة الحرفيين وإنشاء محطة صرف بالبحر الأحمر

بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه..  توسيعات طرق البحر الأحمر

«حياة كريمة والهجرة» تعرفان أبناء المصريين بالخارج على مشروعات المبادرة الرئاسية

«حياة كريمة» تنفذ 1584 مشروعًا خدميًا فى الشرقية (فيديو)

بتكلفة 16 مليون جنيه.. «حياة كريمة» تطور منازل الأهالى فى شمال سيناء

«حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا في الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«الرقابة المالية» تحذر من ترويج التعامل في أدوات ومنتجات مالية مخالفة

رئيس الوزراء يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد أعمال تطوير محطة مصر

منظمة التحرير: تصويت الأمم المتحدة يؤكد أحقية القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال

حصاد الزمالك في 2022 (1).. ثنائية محلية مقابل فشل إفريقي متكرر

وزير الاتصالات يفتتح مركز البنية المعلوماتية بالغربية

مجلة بريطانية: افتتاح المتحف الكبير سيعطي دفعة قوية للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة