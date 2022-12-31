«حياة كريمة» تنظم جلسة حوار مجتمعى بقرية طهما فى العياط

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» جلسة حوار مجتمعي بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، لقرى الوحدة المحلية بطهما، والذي سوف يتم بدء العمل فيه ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة.

يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة الحوارات المجتمعية استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجاءت جلسة الحوار المجتمعي بحضور الدكتور عمرو عوض، منسق مركز العياط، والدكتور محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة العياط، وعدد كبير من متطوعي المؤسسة بمركز العياط، وعدد كبير من العمد والقيادات الطبيعية بالقرى.

وبدأ الدكتور عمرو عوض، حديثه بالتأكيد على أهمية دور الحوار المجتمعي في رصد كافة الاحتياجات ثم عرض مفصل للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعرض كل الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص وتوضيح كافة تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.

كما تم فتح باب الحوار مع المواطنين والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم أثناء الجلسة، وتم الرد على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها.

كما تم حصر كل المطالب الخاصة بالمبادرة لتوجيهها للجهات المعنية لتنفيذها داخل إطار المبادرة.

وأشار المهندس محمود فؤاد إلى أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة مسخرة لإنجاح المبادرة القومية حياة كريمة.

0404eb15-a09f-4bc2-a4c6-932c859d6d17

5415fe5b-e046-4f3f-adaf-acf125c88576

e0b3b36e-d0ac-4ffd-bc5f-ce7bc55e6d05