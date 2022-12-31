مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم السبت 31 ديسمبر

استعداداً للاحتفال بالعام الجديد يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد القطارات المكيفة والروسى اليوم السبت، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية مواعيد القطارات المكيفة و الروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية)، وعلى خط (الإسكندرية - القاهرة)، وعلى خط (القاهرة - أسوان)، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

تعرف على مواعيد القطارات المكيفة و الروسى اليوم السبت 31 ديسمبر 2022

مواعيد القطارات المكيفة و الروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا .

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساءا .

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءا.

قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا .

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا .

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة )

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساءا .

قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا .

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءا .

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - أسوان )