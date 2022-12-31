رئيس قصور الثقافة ونائب محافظ الوادي الجديد يشهدان عرضا لفرقة أسيوط بسينما هيبس

شهد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عرضا فنيا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، بسينما ومسرح هيبس، بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك ضمن الفعاليات الفنية التي تقام بالتزامن مع المؤتمر العام لأدباء مصر، في دورته 35.

وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو حسام حسنى مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية منها: "أم البطل، وطني، الله الله ع المستقبل، لفي البلاد يا صبية، عمار يا إسكندرية، سلمولي على مصر، أنت عمري، دعاء الشرق، سنة وسنتين، القمري العربي، على ورق اللمون".

وتحمل فعاليات دورة المؤتمر هذا العام اسم الناقد والمفكر الكبير الراحل د. شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ويترأسها الكاتب الكبير محمد سلماوي، ويتولى أمانتها الدكتور حمدي سليمان، وتشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، ويتضمن عددا من الجلسات البحثية والموائد المستديرة والأمسيات الشعرية وغيرها من الفعاليات.

الفعالية

الفعالية

الفعالية