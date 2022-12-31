السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 جماجم بشرية فى طرد بريدى بمطار مكسيكى

جمجمة بشرية
جمجمة بشرية

أعلن الحرس الوطني المكسيكي الكشف عن 4 جماجم بشرية أثناء تفتيش أحد الطرود البريدية بمطار مدينة كيريتارو وسط المكسيك.

 

وتم اكتشاف الجماجم أثناء تفتيش الطرود البريدية بواسطة الأشعة السينية.

 

وكانت الجماجم ملفوفة بالغلاف البلاستيكي ورقائق الألومنيوم. ولم يعثر الحرس الوطني على أي وثائق خاصة بالجماجم.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطرد كان من المخطط لإرساله إلى شخص في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

 

يذكر أن المكسيك تعاني منذ سنوات من عنف العصابات المسلحة، وخصوصا عصابات المخدرات، حيث تعتبر العصابات المكسيكية من أكبر عصابات تهريب المخدرات في العالم حاليا.

 

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المكسيك أكثر من 26 ألف شخص في عام 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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