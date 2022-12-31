السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: نجاح إطلاق تجريبى لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب

مركبة فضائية
مركبة فضائية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، نجاح الإطلاق التجريبي لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب بعد 9 أشهر من اختبارها الأول للصاروخ المحلي.

 

وأشارت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” إلى أنها تخطط لإطلاق قمر صناعي فعلي مثبت على الصاروخ في المستقبل بعد إجراءات تطوير إضافية.

 

وأوضحت “يونهاب” أنه في مارس الماضي أجرت وكالة تطوير الدفاع التابعة للدولة أول اختبار لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب في موقع الاختبار في "تيه آن" على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سول، للتأكد من قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية، لافتة إلى أنه تم تصميم الصاروخ لوضع قمر صناعي صغير في مدار أرضي منخفض من أجل عمليات المراقبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اليمن يطالب المجتمع الدولى بوقف انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين والنشطاء

صورة الإرهابى منفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

صحيفة: الصين سلمت عام 2020 مواطنة كورية شمالية منشقّة لليابان

محمد منير يتألق فى رأس السنة بحفل جماهيرى كبير.. (صور)

رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

مصرع وإصابة 34 شخصًا في حادث سقوط حافلة من منحدر بالفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو