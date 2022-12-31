انطلاق برنامج «سينما خيرى بشارة».. الخميس المقبل

تنطلق في الرابعة من بعد عصر يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة»، والذي تنظمه سينما زاوية، بمقرها الكائن في 15 شارع عماد الدين وسط القاهرة.

وبرنامج "سينما خيري بشارة"، هو برنامج أفلام تقدمه سينما زاوية، يحتفي بالمخرج الكبير خيري بشارة، الذي مثلت أفلامه علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينات والثمانينات، والتي لازالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب.

يعرض برنامج «سينما خيري بشارة»، مجموعة من أهم أعمال المخرج، تم ترميم بعضها مؤخرًا من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى ثلاث أفلام وثائقية تم ترميمهم من المركز القومي للسينما، ويعد البرنامج فرصة لإعادة اكتشاف أعمال خيري بشارة بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثير ما يوصف بالمتمرد.

ويتضمن برنامج "سينما خيري بشارة"، عرض 11 فيلم روائي طويل، من بينها أفلام مُرممة لأول مرة، كما يتضمن البرنامج العديد من النقاشات يُديرها صناع أفلام مع المخرج خيري بشارة، بالإضافة إلى تفاصيل عن الأفلام وترميمها والبرنامج الموازي الذي يضم نقاشات يُديرها مجموعة مميزة من صناع الأفلام مع المخرج خيري بشارة.

والأفلام المقرر عرضها ضمن برنامج «سينما خيري بشارة» هي: "العوامة 70"، "الطوق والإسورة"، "يوم حلو .. يوم مر"، "كابوريا"، "آيس كريم في جليم"، "رغبة متوحشة"، "أمريكا شيكا بيكا"، "حرب الفراولة"، "إشارة مرور"، "ليلة في القمر"، "موون دوج"، بالإضافة إلي ثلاثة أفلام تسجيلية وهي: "صائد الدبابات"، "طبيب في الأرياف"، "طائر النورس".

ويعد المخرج «خيري بشارة»، من مخرجي الواقعية الجديدة، والتي ظهرت وأثبتت وجودها في فترة الثمانينيات من القرن المنصرم، وكون خيري بشارة مع المخرجين: عاطف الطيب، محمد خان، يسري نصر الله، ملامح ما عرف بـ «الواقعية الجديدة» في السينما المصرية.

بدأ خيري بشارة مسيرته الفنية بفيلمه الروائي الطويل «الأقدار الدامية»، وبجانب رصيده السينمائي، خاض «بشارة» تجربة الإخراج التليفزيوني، حيث أخرج مسلسلات: مسألة مبدأ، قلب حبيبة، الفريسة والصياد، ملح الأرض، الهروب من الغرب، ريش نعام، الزوجة الثانية، بنت اسمها ذات، الطوفان، لعنة الكارما، وغيرها.