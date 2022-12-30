شاندو: أغنية «اه لو لعبت يا زهر» حرام فى حرام.. ومنير سبب اختفائى

قال المغني شاندو إن كلمات أغنية أحمد شيبة "اه لو لعبت يازهر": “حرام في حرام”، مؤكدًا: "لا أؤمن بالحظ، وإنما أؤمن بالسعي والاجتهاد والعمل".

وتابع “شاندو”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الزهر هو النرد وهو محظور شرعًا ومكروه، ممكن حد يلعب الزهر وهو معتقد تماما إنه هينجح ومستني الحظ، فده حرام".

وعن سبب اختفائه رغم النجاح، قال: "اختفيت بعد 2012 لأني مريت بأزمة نفسية، بسبب محمد منير، وتغيير اتفاقه معي في أغنية يا رمان".

شاندو: مريت بأزمة نفسية بسبب محمد منير

وكشف كواليس الخلاف مع محمد منير، قائلًا: "الأغنية كانت ديو، بناء على كلمة، لأنك بترتبط بالقريبين منك بكلمة اتفقنا نغنيها مناصفة، ولم أعرض عليه، هو اللي طلب يغنيها معايا، كنت سعيد وفرحان، إنه اختارني من الجيل ده كله، وقت التنفيذ التراك نزل 30 ثانية".

وأردف: "الموقف كسرني مش الغنوة، لأن محمد منير مش مجرد صديق أو أخ، كان بالنسبة لي حاجة كبيرة، زعلت منه أوي، وخدت على خاطري، البعد الإنساني أثر فيا أكثر، أنا إنسان عاطفي".

واختتم: "عاتبته وقال هنغنيها سوا في حفلة لكنه محصلش، لكن في النهاية الكينج محمد منير قيمة كبيرة وأحبه كثيرًا".