الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصلت لـ240 طن.. الصومال تتسلم شحنة المُساعدات الإنسانية المصرية

تلسيم الشحنه
تلسيم الشحنه

قامت السفارة المصرية في مقديشيو، اليوم الجمعة، بتسليم الحكومة الصومالية، شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية بمساهمة من “الأزهر الشريف” ووزارات الدفاع والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وكشفت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، أن المساعدات وصلت عن طريق الشحن البحري إلى مقديشيو بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

وتابعت: “جرت مراسم تسليم الشحنة بحضور السفير محمد الباز، سفير مصر لدى مقديشيو، والدكتور علي حاجي آدم وزير الصحة الصومالي، وعدد من مسئولي الحكومة الصومالية، وممثلي الهلال الأحمر الصومالي”.

وتأتي شحنة المساعدات المصرية إلى الصومال في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وحرص القيادة السياسية المصرية على مساندة الحكومة والشعب الصومالي لمواجهة موجة الجفاف التي يعاني منها الصومال منذ عدة أعوام.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة الصومالي عن امتنانه للحكومة المصرية، مؤكداً على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة في مواجهة موجة الجفاف.

كما أعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة وتدريب الأطقم الطبية.

السفارة المصرية مقديشيو شحنة مساعدات الحكومة الصومالية وزارة الخارجية المصرية

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