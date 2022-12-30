كشف ملابسات تضرر سيدة من سرقة «أنبوبة» بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، لسيدة تتضرر من تعرضها للسرقة.

وبتقنين الإجراءات، تواصلت أجهزة الأمن مع السيدة وتبين سرقة "إسطوانة غاز" من أعلى سطح منزلها بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وأقرت بعدم إبلاغها عن الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبط مرتكب الواقعة (عامل)، والعثور على "إسطوانة الغاز" المسروقة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.