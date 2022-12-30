الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات تضرر سيدة من سرقة «أنبوبة» بالدقهلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، لسيدة تتضرر من تعرضها للسرقة.

وبتقنين الإجراءات، تواصلت أجهزة الأمن مع السيدة وتبين سرقة "إسطوانة غاز" من أعلى سطح منزلها بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وأقرت بعدم إبلاغها عن الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبط مرتكب الواقعة (عامل)، والعثور على "إسطوانة الغاز" المسروقة. 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعى فيس بوك جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الدقهلية تداول مقطع فيديو ضبط مرتكب الواقعة ملابسات تداول مقطع فيديو

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