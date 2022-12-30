أثارت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر” أضخم برنامج اكتشاف المواعب الكروية في الوطن العربي، والتي عرضت أمس ضجة كبيرة بسبب تضمنها لفقرات مشوقة بمباراة فريقي صالح سليم ومحمود الجوهري.

موعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج كابيتانو مصر والقنوات الناقلة

وتنطلق الحلقة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويذاع على شاشة قناة “أون”.

تفاصيل برنامج كابيتانو مصر

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته بالمحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج “كابيتانو مصر” فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.