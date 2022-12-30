الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج كابيتانو مصر والقنوات الناقلة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أثارت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر” أضخم برنامج اكتشاف المواعب الكروية في الوطن العربي، والتي عرضت أمس ضجة كبيرة بسبب تضمنها لفقرات مشوقة بمباراة فريقي صالح سليم ومحمود الجوهري.

موعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج كابيتانو مصر والقنوات الناقلة 

وتنطلق الحلقة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويذاع على شاشة قناة “أون”.

حازم إمام للاعبي «كابيتانو مصر»: متغيرش الزاوية وإنت بتشوط ضربة الجزاء

تفاصيل برنامج كابيتانو مصر

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته بالمحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج “كابيتانو مصر” فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.

«حلم كبير أدامه».. تفاصيل أغنية برنامج «كابيتانو مصر» (فيديو)

الس الرياضي الحلقة الرابعة الزمالك برنامج كابيتانو مصر بيرة برنامج لاكتشاف المواهب في مصر برنامج اكتشاف المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

فسخ خطوبة «عريس الشبكة الفضة» بطنطا.. وكريم: «كله بسبب الترند»

«صنايعية مصر».. النجاح بالأربعة ببصمات الكاتب عمر طاهر

الداخلية تشن حملات لضبط محاولات تهريب السلع المدعمة ومخالفات المخابز بالمحافظات

التفاصيل الكاملة لبرنامج «صنايعية مصر» للكاتب عمر طاهر على «DMC»

«أدباء مصر» فى المائدة المستديرة الثانية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد

رسالة تهنئة بالعام الجديد.. وزير الطيران للعاملين: «مستمرون في دعم مسيرة الإنتاج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

قلق من «حكومة نتنياهو».. لماذا يزور مستشار الأمن القومى الأمريكى إسرائيل؟

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية