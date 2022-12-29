حازم إمام للاعبي «كابيتانو مصر»: متغيرش الزاوية وإنت بتشوط ضربة الجزاء

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، المُذاع عبر فضائية "ON" لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف وحسمت صفارة اللقاء التعادل لتعلن اللجوء لضربات الترجيح لتحدي الفائز ويحصد نقطتين يتصدر بيهم مجموعته مؤقتاً.

وقال أبو الدهب لفريقه قبل ضربات الجزاء،:"الجون واسع أحطها في زاوية وجامدة متقلقوس انتوا عملتوا إلا عاليكوا وربنا هيكرمكوا"، بينما قال شادي محمد:" مغيرش الزاوية حط ببطن رجلي وبقوة

وعقب حازم إمام:"متغيرش الزاوية ساعات بتيجي في دماغي وانت هتشوط وتقوم الكورة تطلع فوق أو بره".

وفي النهاية فاز فريق محمود الجوهري بقيادة محمود أبو الدهب ضد فريق صالح سليم بقيادة شادي محمد.