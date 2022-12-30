الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستوردين»: انفراجة قريبة فى الأسعار بالعودة لمستندات التحصيل

متي بشاي
متي بشاي

أشاد المهندس متي بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.

كان البنك المركزي المصري، أصدر كتابا دوريا له في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.

وقال بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.

وأضاف أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع، مشيرا إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.

وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.

وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج. 

وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.

وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

استقرار في الأسعار اتحاد العام للغرف التجارية اعتمادات الاتحاد العام للغرف التجارية الاستيرادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

الأحد.. بدء صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية

اندلاع حريق هائل فى مهرجان سيتى بارك بمحافظة جدة السعودية

وزير التعليم العالي يشدد على ضرورة الانتهاء من تجهيزات الجامعات الأهلية

مجتمع الأعمال والمستثمرين: «وثيقة ملكة الدولة» تؤسس لشراكة جديدة مع القطاع الخاص

كان سفيرًا لبكين فى واشنطن.. الصين تعين وزيرًا جديدًا للخارجية

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمسار «مونوريل العاصمة الإدارية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

قلق من «حكومة نتنياهو».. لماذا يزور مستشار الأمن القومى الأمريكى إسرائيل؟

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية