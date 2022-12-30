الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف تفاصيل اصطدام دراجة بخارية بطفلة فى الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بالاصطدام بطفلة ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات بتلك الواقعة، كما أمكن تحديد والد الطفلة، وتبين أنه «سائق، مقيم بمدينة نبروه بالدقهلية»، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 الجارى، وحال عبور ابنته الطريق من أمام محل إقامتهما، اصطدمت بها دراجة نارية، وتم نقلها للمستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود أي إصابات بها، وتصرح لها بالخروج، ولم يتهم قائد الدراجة بشىء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مقطع فيديو التواصل الاجتماعي فيس بوك سائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«رسالة لتحديث البيانات».. حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى البساتين

الموهبة تنتصر.. «الجوهرى» يهزم «صالح سليم» فى انطلاق مباريات «كابيتانو مصر»

مكاسب إلغاء «الاعتمادات المستندية».. توفير السلع وخفض الأسعار والحد من الضغط على الدولار

فسخ خطوبة «عريس الشبكة الفضة» بطنطا.. وكريم: «كله بسبب الترند»

وفد من الأهلى فى تونس لحسم صفقة كريستو.. و«التخطيط» تلعب بورقة إبراهيم عادل لمصالحة الجمهور

«مستقبل وطن» ببنى سويف يطلق قافلتين طبيتين فى إهناسيا وسمسطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى