«الداخلية» تكشف تفاصيل اصطدام دراجة بخارية بطفلة فى الدقهلية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بالاصطدام بطفلة ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات بتلك الواقعة، كما أمكن تحديد والد الطفلة، وتبين أنه «سائق، مقيم بمدينة نبروه بالدقهلية»، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 الجارى، وحال عبور ابنته الطريق من أمام محل إقامتهما، اصطدمت بها دراجة نارية، وتم نقلها للمستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود أي إصابات بها، وتصرح لها بالخروج، ولم يتهم قائد الدراجة بشىء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.