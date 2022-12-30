12 يناير.. البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية ديروط وصنبو

أعلنت ايبارشية ديروط وصنبو، ترتيبات زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لها يوم الخميس 12 يناير المقبل.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: الأخوات والإخوة الأحباء شعب الإيبارشية المباركين، فيما نحتفل هذه الأيام ببدء سنة ميلادية جديدة وعيد الميلاد المجيد نحتفل أيضاً بالزيارة المباركة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى إيبارشيتنا، يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، ونحيطكم علماً بأنه سيتم ابتداء من اليوم الجمعة البدء في تسجيل الأسماء لحضور القداس الإلهي والذي يرأس الصلاة فيه قداسة البابا تواضروس الثاني في دير الأمير تواضروس المشرقي بصنبو.

وتابعت: بالإضافة إلى لقاء قداسته بشعب الإيبارشية بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصنبو، على أن يتم الحجز لكل فرد في كنيسته وسوف يستمر تسجيل الأسماء حتى يوم الأحد القادم، مع العلم أنه سوف يتم غلق باب الحجز في حال اكتمال العدد المحدد للحضور.

مختتما: وإن كنا نتمنى حضور جميع شعب الإيبارشية لنوال بركة قداسته إلا أننا نأسف لضيق المكان

وعلى صعيد آخر أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر، ترتيبات الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً، على إنشاء وافتتاح الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر من 1973 إلى 2023، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، وذلك يوم الجمعة الموافق ١/١٣ الساعة ٦م بدير السيدة العذراء المحرق العامر .

وقالت الكلية الاكليريكية في بيان لها منذ قليل، أن الدعوة شخصية فردية للأباء الكهنة والطلبة خريجي إكليريكية الدير المحرق آخر تسجيل للحضور يوم 5 يناير المقبل، الدخول بالدعوة المرسلة بالاسم.

والكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط.

وعندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته فى عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق به الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الإلتحاق بالكلية قاصراً على خريجى الكليات والمعاهد العليا فقط.