مراكز العزيمة تتزين بشجرة الكريسماس استعدادا لاحتفالات رأس السنة

يستعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنظيم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان غدا السبت، بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق،كما سيتم ايضا تنظيم احتفالية غدا السبت للمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وحدائق أكتوبر وبشاير الخير، تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"، في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.ً

واستعددت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق لاحتفالات رأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويأتي حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.