الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم يروج الحشيش فى البساتين

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة البساتين حبس متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

 باتخاذ الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته «كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 ألف جنيه تقريبا.

نيابة البساتين المواد المخدرة البساتين التحريات قسم شرطة البساتين

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وائل لطفي

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