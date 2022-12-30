أمين عام حلف «الناتو» يدعو لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

دعا ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفقا لمقابلة نُشرت، اليوم الجمعة.

وقال "ستولتنبرج"، في تصريحات صحفية، "أدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد. من مصلحتنا الأمنية جميعا التأكد من أن أوكرانيا تنتصر وأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يفوز، مضيفا أنه ربما من الأهم أن تتلقى أوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للأنظمة الموجودة بالفعل، مضيفا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".

وذكر ستولتنبرج في المقابلة أن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، وقال "نعلم أن معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات، وربما هذه الحرب أيضا، لكننا نعلم أن ما يمكن أن تحققه أوكرانيا في هذه المفاوضات يعتمد بشكل وثيق على الوضع العسكري".

وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب وجهه لمجموعة من القادة الغربيين مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للمساعدة في جهود مواجهة الغزو الروسي.

كما أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.