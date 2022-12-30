حالة الطقس والظواهر الجوية المرتقبة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية المرتقبة خلال الـ72 ساعة المقبلة، اعتبارًا من اليوم الجمعة حتى الأحد 1 يناير 2023، حيث تستمر البرودة القارسة في الصباح الباكر على كافة أنحاء البلاد، يكون لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما يسود طقس غائم جزئيًا على معظم مدن الجمهورية.



وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الجمعة 30 ديسمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى السبت 31 ديسمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الأحد 1 يناير: