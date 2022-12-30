الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: تضرر 2600 مؤسسة تعليمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أندري فيترينكو النائب الأول لوزير التعليم والعلوم الأوكراني، إن أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية تضررت، منها 406 مؤسسات تم تدميرها بالكامل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.
وأكد النائب الأول لوزير التعليم والعلوم الأوكراني، أن البنية التحتية التعليمية تعرضت لخسائر كبيرة يجرى تقديرها، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

 وأوضح "فيترينكو"، أن أكثر من 100 ألف طفل عادوا إلى أوكرانيا، وانضموا للنظام التعليمي، مضيفا أن نحو 95 ألف طفل في سن المدرسة ما زالوا داخل مناطق تسيطر عليها روسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم توقف العملية التعليمية وسط الأعمال العسكرية، وأن 4967 مدرسة تعمل في أوكرانيا عبر الإنترنت.

ووفقا لوزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، يعمل الآن ما مجموعه 12 ألفا و902 من المدارس داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

البنية التحتية الحيوية الصواريخ الروسية العسكرية الروسية العملية التعليمية الغارات الجوية أوكرانيا ضربة صاروخية وزير التعليم والعلوم الأوكراني العملية العسكرية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

سعر الدولار فى مصر.. و أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-12-2022

ارتفاع جديد فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-12-2022

غلق شارع الهرم كليا لإصلاح خط مياه.. تعرف على التحويلات المرورية

طائرة عسكرية أمريكية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية فوق بحر الصين الجنوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو