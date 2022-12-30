أوكرانيا: تضرر 2600 مؤسسة تعليمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية

قال أندري فيترينكو النائب الأول لوزير التعليم والعلوم الأوكراني، إن أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية تضررت، منها 406 مؤسسات تم تدميرها بالكامل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.

وأكد النائب الأول لوزير التعليم والعلوم الأوكراني، أن البنية التحتية التعليمية تعرضت لخسائر كبيرة يجرى تقديرها، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضح "فيترينكو"، أن أكثر من 100 ألف طفل عادوا إلى أوكرانيا، وانضموا للنظام التعليمي، مضيفا أن نحو 95 ألف طفل في سن المدرسة ما زالوا داخل مناطق تسيطر عليها روسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم توقف العملية التعليمية وسط الأعمال العسكرية، وأن 4967 مدرسة تعمل في أوكرانيا عبر الإنترنت.

ووفقا لوزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، يعمل الآن ما مجموعه 12 ألفا و902 من المدارس داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.