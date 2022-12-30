الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انهيار شرفة وعقارين بالإسكندرية

انهيار شرفة
انهيار شرفة

شهدت الإسكندرية، الخميس، مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين في انهيار شرفة بمنطقة الدخيلة بحي العجمي، كما سقط عقارين بمنطقة اللبان بحي الجمرك دون إصابات أو وفيات.

 

مصرع شخص وإصابة 4آخرين

لقي شخص مصرعه، و أصيب 4 آخرين إثر انهيار شرفة عقار بمنطقة الدخيلة، التابعة لحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلى أنه تم تلقي إشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بورود بلاغ، بسقوط شرفة عقار بأول شارع يمين متفرع من شارع الجيش قبل صيدلية الأقصر  بمنطقة الدخيلة نطاق حي العجمي.

 

وأضافت المديرية خلال بيان اليوم، أن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة، وإصابة 4 آخرين من سكان العقار.

 

واوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه بناءً على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تم تكليف مريم رفعت، مسؤل الاغاثة بالمديرية، ومنال حسن، مدير ادارة العجمي الاجتماعية، رفقة عبد القادر محمد رئيس وحدة الدخيلة بالتوجه إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر.

 

التضامن: العقار صادر له قرار ترميم
 

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن العقار مكون من بدروم وطابق أرضي طابقين علويين وجزء من الثالث، وتبين سقوط شرفة  الطابق الأول، لافتة أنه بإحضار ملف العقار، صادر له قرار ترميم.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم التواصل مع أسره المتوفي والمصابين وتوجيههم لاحضار المستندات وعمل الأبحاث لصرف تعويضات الوفاه والاصابة وفقا للوائح والقوانين.

 

سقوط عقارين دون إصابات باللبان
 

وكانت قد تلقت مديرية التضامن الاجتماعي، خلال امس الخميس إشارة من غرفه عمليات المحافظه والتي تفيد بسقوط عقارين رقم 11و 13 شارع البصل اللبان تابع حي الجمرك، دون إصابات أو خسائر  في الممتلكات.


وبناءً على تعليمات ماجده جلاله مدير مديرية التضامن تم توجيه مسؤولي الإغاثة بالمديرية وإدارة الجمرك الاجتماعية لموقع البلاغ للمعاينة والحصر.

وتبين أن العقار  رقم 13 خالي من السكان وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 59 لسنه 2010 من خلال حي الجمرك ، والعقار رقم 11 صادر له قرار 54 لسنه 2010 والعقار به ثلاثة اسر.

وتم إخلاء الأسر من العقار بالمنقولات ولا يوجد خسائر ممتلكات أو اصابات وتم تقديم مساعدات مالية وعينية استثنائية للأسر المتضررة.

انهيار شرفة
انهيار شرفة
انهيار شرفة
انهيار شرفة

انهيار شرفة وعقارين
انهيار شرفة وعقارين
انهيار شرفة وعقارين
انهيار شرفة وعقارين
انهيار شرفة عقار الإسكندرية حالة وفاة إصابة 4 آخرين سكان العقار التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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