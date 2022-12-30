نانسى عجرم تكشف سبب حبها لفيلم «إسماعيلية رايح جاى» وأغنية «كامننا»

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها تحب الأفلام المصرية القديمة، وتحب مشاهدتها وتحن لهذه الأيام، مشيرة إلى أنها كانت تتفاعل مع القصة وتعيشها وتضحك أو تبكي معها.

سبب حبها لفيلم "إسماعيلية رايح جاي"

وأضافت خلال لقائها في برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on، أن فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، من أحب الأفلام لها، مؤكدة أنها تحب الفنان محمد هنيدي، ومحمد فؤاد، هو فنان له هوية خاصة، وتحب بحة صوته، مؤكدة أن أغنية "كامننا"، حققت شهرة كبيرة في لبنان حتى للأشخاص الذين لم يشاهدوا الفيلم والجميع كان يغنيها.

وكشفت أنها تحب الكلمات الغريبة وغير المفهومة في الأغاني ولها هي الأخرى كلمة في أغنية ضمن أغاني ألبوم "أخاصمك آه"، وهي "اشكربلي"، وهي باللغة التركية.

وأكدت خلال الحلقة أن من ينجح في مصر ينجح في الوطن العربي، وأنها بعد النجاح الذي حققته أغانيها في مصر بدأ الناس يطلبونها بالاسم وكانت تحيي الأفراح الكبرى والحفلات ولهذا قررت أن تغني لمصر.